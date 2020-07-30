2020-07-30T14:39:43+03:00
Общество

На рынке труда Томской области очень востребованы выпускники местных техникумов

От предприятий региона поступило 6 тысяч заказов на подготовку специалистов
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Рабочие специальности всегда в цене на рынке труда страныРабочие специальности всегда в цене на рынке труда страныФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Например, компании транспортной отрасли на 2021 год сформировали заказ на подготовку 1670 студентов. Более 200 рабочих мест готова предоставить выпускникам техникумов и колледжей Томская судоходная компания, свыше 50 – томское трамвайно-троллейбусное управление, информирует пресс-служба администрации региона.

– Для этих предприятий мы готовим автомехаников, специалистов транспортной логистики, специалистов по ремонту и обслуживанию автомобилей, по ремонту и обслуживанию двигателей и агрегатов, водителей и судоводителей на площадках семи техникумов и колледжей, включая учреждения в районах области – в Асино, Каргаске, Колпашево и Молчаново, – сообщил начальник областного департамента профессионального образования Юрий Калинюк.

Он отметил, что традиционно крупными заказчиками выступают также промышленные компании – «Полюс», «Микран», «Сибкабель», «Томлесдрев», строительные предприятия – СРО «Томские строители» и сфера услуг – Томская ассоциация пищевиков.

– В регионе открываются ФАПы, вводят новые детские сады и школы. Выпускники колледжей всегда востребованы в сфере образования и здравоохранения, – добавил Юрий Калинюк.

В профессиональных образовательных учреждениях Томской области ведется подготовка по 24 программам из перечня топ-50 наиболее востребованных профессий и специальностей на рынке труда, а также по 61 программе топ-регион (профессии утверждены координационным советом по кадровой политике при губернаторе).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске бывший заведующий отделения ТОКБ обманывал своих пациентов, «раскручивая» их на деньги
На рынке труда Томской области очень востребованы выпускники местных техникумов
Жадность сгубила: молодой томич напал на пенсионерку и сорвал с нее золотые украшения
В Томске Эпидбюро СибГМУ сворачивает свою деятельность с 1 августа
На трассе в Хакасии в аварии пострадала многодетная семья томичей
Количество безработных жителей Томской области за год выросло в три раза
На трассе под Томском столкнулись ГАЗель и Тойота, два человека попали в больницу
Томичей, переболевших COVID-19, медики будут реабилитировать на дому через Интернет
Томский художественный музей первым открылся после снятия коронавирусного запрета
За минувшие сутки 49 жителей Томской области выздоровели от коронавируса
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения
Ученые из томского Института сильноточной электроники создали высокоэффективную антивирусную лампу
Тело рыбака из томского райцентра, пропавшего несколько дней назад, нашли в реке спасатели
С начала года в Кировском районе Томска снесли более 100 незаконных построек