На рынке труда Томской области очень востребованы выпускники местных техникумов

30 Июль 2020 2020-07-30T14:39:43+03:00

Рабочие специальности всегда в цене на рынке труда страны Фото: из открытых источников

От предприятий региона поступило 6 тысяч заказов на подготовку специалистов

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Например, компании транспортной отрасли на 2021 год сформировали заказ на подготовку 1670 студентов. Более 200 рабочих мест готова предоставить выпускникам техникумов и колледжей Томская судоходная компания, свыше 50 – томское трамвайно-троллейбусное управление, информирует пресс-служба администрации региона.

– Для этих предприятий мы готовим автомехаников, специалистов транспортной логистики, специалистов по ремонту и обслуживанию автомобилей, по ремонту и обслуживанию двигателей и агрегатов, водителей и судоводителей на площадках семи техникумов и колледжей, включая учреждения в районах области – в Асино, Каргаске, Колпашево и Молчаново, – сообщил начальник областного департамента профессионального образования Юрий Калинюк.

Он отметил, что традиционно крупными заказчиками выступают также промышленные компании – «Полюс», «Микран», «Сибкабель», «Томлесдрев», строительные предприятия – СРО «Томские строители» и сфера услуг – Томская ассоциация пищевиков.

– В регионе открываются ФАПы, вводят новые детские сады и школы. Выпускники колледжей всегда востребованы в сфере образования и здравоохранения, – добавил Юрий Калинюк.

В профессиональных образовательных учреждениях Томской области ведется подготовка по 24 программам из перечня топ-50 наиболее востребованных профессий и специальностей на рынке труда, а также по 61 программе топ-регион (профессии утверждены координационным советом по кадровой политике при губернаторе).

ИСТОЧНИК KP.RU