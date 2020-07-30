2020-07-30T14:15:45+03:00
Происшествия

Жадность сгубила: молодой томич напал на пенсионерку и сорвал с нее золотые украшения

Материальный ущерб составил 24 тыс. рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Охота пуще неволи - жадность приводит на скамью подсудимыхОхота пуще неволи - жадность приводит на скамью подсудимыхФото: из открытых источников
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Прокуратура Ленинского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего томича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в июне 2020 года вечером обвиняемый заметил на шее пожилой прохожей золотые цепочки, которые решил похитить. Подбежав к женщине сзади, он попытался сдернуть цепочки, а когда пенсионерка стала оказывать сопротивление, повалил ее на асфальт и сорвал украшения, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 24 тыс. рублей.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминированном деянии.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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