В Томске Эпидбюро СибГМУ сворачивает свою деятельность с 1 августа
Эпидемиологическое бюро, созданное на основе томского СибГМУ завершает свою работу. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ректора вуза Ольги Кобяковой.
«Эпидемия пошла на спад, что позволило вернуть работу соответствующих служб в привычное русло. В этой связи Эпидбюро прекращает свою работу с 1 августа 2020. Огромное спасибо студентам, ординаторам и выпускникам нашего университета, которые откликнулись и честно работали все это время», – говорится в сообщении.
Эпидбюро на базе СибГМУ было развернуто для помощи Роспотребнадзору в поиске контактных с заболевшими COVID-19 людьми. Всего здесь посменно работало 40 человек из числа студентов, ординаторов и выпускников СибГМУ.
За это время проведена работа с 3532 человеком, из них – 456 детей. Выявлено 6726 лиц, контактных с больными.
Как отмечается в сообщении, деятельность Эпидбюро в значительной степени снизила нагрузку на специалистов Роспотребнадзора и поликлиник Томска. Это те самые дополнительные рабочие руки, которые в период эпидемии, на вес золота. Своевременное выявление бессимптомных пациентов позволило затормозить темпы распространения инфекции в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU