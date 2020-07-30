2020-07-30T13:54:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Томске Эпидбюро СибГМУ сворачивает свою деятельность с 1 августа

За время работы было выявлено свыше 6 тысяч контактных с больными
ИГОРЬ ТЮРИН
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Работники медвуза и прочие волонтеры очень помогли томичам в борьбе с коронавирусомРаботники медвуза и прочие волонтеры очень помогли томичам в борьбе с коронавирусомФото: из открытых источников
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Эпидемиологическое бюро, созданное на основе томского СибГМУ завершает свою работу. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ректора вуза Ольги Кобяковой.

«Эпидемия пошла на спад, что позволило вернуть работу соответствующих служб в привычное русло. В этой связи Эпидбюро прекращает свою работу с 1 августа 2020. Огромное спасибо студентам, ординаторам и выпускникам нашего университета, которые откликнулись и честно работали все это время», – говорится в сообщении.

Эпидбюро на базе СибГМУ было развернуто для помощи Роспотребнадзору в поиске контактных с заболевшими COVID-19 людьми. Всего здесь посменно работало 40 человек из числа студентов, ординаторов и выпускников СибГМУ.

За это время проведена работа с 3532 человеком, из них – 456 детей. Выявлено 6726 лиц, контактных с больными.

Как отмечается в сообщении, деятельность Эпидбюро в значительной степени снизила нагрузку на специалистов Роспотребнадзора и поликлиник Томска. Это те самые дополнительные рабочие руки, которые в период эпидемии, на вес золота. Своевременное выявление бессимптомных пациентов позволило затормозить темпы распространения инфекции в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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