2020-07-30T13:08:02+03:00
Происшествия

На трассе в Хакасии в аварии пострадала многодетная семья томичей

В ДТП трое жителей Томской области получили травмы
ИГОРЬ ТЮРИН
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Фото: УГИБДД ХакасииФото: УГИБДД ХакасииФото: из открытых источников
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В Хакасии многодетная семья из Томска попала в ДТП. Трое жителей региона получили травмы, включая двоих маленьких девочек, информирует местное ГИБДД.

Авария произошла рано утром 29 июля на 226 километре автодороги АчинскУжур –Шира – Троицкое.

Женщина за рулем автомобиля Mazda не справилась с управлением, он слетел с проезжей части. Машина перевернулась.

«В результате ДТП две девочки 2006 и 2007 годов рождения получили травмы. Одна – ссадины на голове, а вторую пришлось госпитализировать с закрытым перелом ключицы, ушибами и ссадинами. Водитель также получила ушиб лобной области, рваную рану коленного сустава. По факту ДТП проводится проверка», – сообщает хакасское ГИБДД.

В ведомстве сообщили, что в автомобиле находилась многодетная семья из Томска. Они планировали провести несколько дней в Хакасии. В дальнюю дорогу они выехали в ночь. Под утро глава семейства передал управление своей жене и через какое-то время восемь человек, включая шестерых детей, проснулись в кювете в разбитом минивэне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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