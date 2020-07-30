На трассе в Хакасии в аварии пострадала многодетная семья томичей

30 Июль 2020 2020-07-30T13:08:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хакасии многодетная семья из Томска попала в ДТП. Трое жителей региона получили травмы, включая двоих маленьких девочек, информирует местное ГИБДД.

Авария произошла рано утром 29 июля на 226 километре автодороги Ачинск – Ужур –Шира – Троицкое.

Женщина за рулем автомобиля Mazda не справилась с управлением, он слетел с проезжей части. Машина перевернулась.

«В результате ДТП две девочки 2006 и 2007 годов рождения получили травмы. Одна – ссадины на голове, а вторую пришлось госпитализировать с закрытым перелом ключицы, ушибами и ссадинами. Водитель также получила ушиб лобной области, рваную рану коленного сустава. По факту ДТП проводится проверка», – сообщает хакасское ГИБДД.

В ведомстве сообщили, что в автомобиле находилась многодетная семья из Томска. Они планировали провести несколько дней в Хакасии. В дальнюю дорогу они выехали в ночь. Под утро глава семейства передал управление своей жене и через какое-то время восемь человек, включая шестерых детей, проснулись в кювете в разбитом минивэне.

ИСТОЧНИК KP.RU