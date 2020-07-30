Количество безработных жителей Томской области за год выросло в три раза

30 Июль 2020 2020-07-30T12:33:34+03:00

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К концу июня 2020 года в органах государственной службы занятости региона состояло на учете 23,3 тыс. граждан, не занятых трудовой деятельностью, сообщает Томскстат. Это в 3,1 раза больше, чем в конце июня 2019-го. Из них 20,9 тыс. человек имели статус безработного.

Таким образом, уровень регистрируемой безработицы в Томской области за период пандемии коронавируса достиг 3,86%. Напомним, что на конец мая этот показатель составлял 2,8 %.

Добавим, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2020 года составила 48 802 руб. и по сравнению с прошлогодним периодом снизилась на 0,5%. При этом реальное снижение – с учетом индекса потребительских цен – составило 4,0%.

Просроченная задолженность по зарплате (Томскстат не включает сюда субъекты малого предпринимательства) на 1 июля 2020 года составила 17,2 млн руб. В течение месяца эта сумма выросла на 8,0%. Кстати, вся официально учитываемая задолженность приходится на организации Томска. Как сказано в сообщении, 55,5% долгов по зарплате накоплено в производстве коммуникационного оборудования, остальные 44,5% – на производстве контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU