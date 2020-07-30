На трассе под Томском столкнулись ГАЗель и Тойота, два человека попали в больницу

30 Июль 2020 2020-07-30T12:23:03+03:00

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ДТП произошло сегодня, около 8 часов 04 минут, на 30 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево.

-По предварительной информации, водитель автомобиля Тойота, 1996 года рождения, двигаясь со стороны г. Колпашево в сторону г. Томска, совершил столкновение с автомобилем Газель, под управлением водителя, 1972 года рождения, двигавшегося в попутном направлении, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. В результате аварии два пассажира доставлены для осмотра в медучреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются, с этой целью очевидцев данной аварии просят обратиться в дежурную часть ГиБДД по телефону 66-44-22.

фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU