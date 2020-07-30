Томичей, переболевших COVID-19, медики будут реабилитировать на дому через Интернет

30 Июль 2020 2020-07-30T11:52:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Начиная с 31 июля, еженедельно по пятницам,в Instagram томской больницы №2 будут проходить онлайн-встречи по теме самостоятельной реабилитации пациентов после COVID-19. Начинаться занятия будут в 11 часов утра, сообщает пресс-служба региональной администрации.

- Пациенты после перенесенной новой коронавирусной инфекции нуждаются как в физической, так и в психологической реабилитации. Многие из них сталкиваются с одышкой, физической слабостью, ухудшением внимания, памяти, сна. Основываясь на рекомендациях ВОЗ, мы расскажем, в каких случаях можно самостоятельно справиться с такими последствиями заболеваниями, а в каких необходима помощь специалистов, - пояснила заведующая стационаром на дому для лечения пациентов с COVID-19 Анна Агашева.

Она также добавила, что после нормализации эпидобстановки такие занятия планируется проводить очно с приглашением специалистов из смежных сфер - врачей ЛФК, психологов, неврологов.

Для удобства пациентов записи прямых эфиров будут сохраняться в IGTV, посмотреть их также можно будет на YouTube-канале «Область здоровья».

Добавим, стационар на дому для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на базе больницы №2 Томска был открыт 17 июня. Врачи стационара - терапевты, гериатры, неврологи - ведут динамическое наблюдение и лечение пациентов, не нуждающихся в госпитализации в круглосуточный стационар. Специалисты выезжают к пациентам на дом для осмотра, забора анализов, выдают необходимые лекарственные препараты.

График эфиров

ИСТОЧНИК KP.RU