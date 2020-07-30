Ученые из томского Института сильноточной электроники создали высокоэффективную антивирусную лампу
Сегодня местные ученые и производственники представили эксиплексный рециркулятор «Экран-50.1» – новейший образец антивирусных ламп, сделанный в Томске, сообщила пресс-служба администрации региона.
Преимущество новой томской антивирусной лампы, в отличие от широко распространенных ртутных, состоит в способности уничтожать не только бактерии, но и многие известные типы вирусов и грибков. Это достигается за счет излучения более жесткого ультрафиолетового спектра с длиной волны 222 нанометра.
Рециркулятор предназначен для обработки воздуха производственных, спортивных, учебных помещений, а также парикмахерских, косметических салонов и других помещений в присутствии людей, что особенно актуально в период эпидемии.
Добавим, что эффективность разработки подтверждена лабораторными испытаниями. «Экран-50.1» также отличает экологичность (поскольку он не содержит ртути), большая производительность и компактные размеры. Опытный образец был разработан институтом сильноточной электроники СО РАН, а к широкому производству приступит научно-производственный центр «Полюс». Первая лампа была подарена на презентации разработки губернатору Сергею Жвачкину.
Сергей Жвачкин поздравил участников встречи с событием.Фото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU