2020-07-30T09:30:46+03:00
Общество

Тело рыбака из томского райцентра, пропавшего несколько дней назад, нашли в реке спасатели

Региональный СК начал проверку обстоятельств гибели мужчины
Алина Пермякова
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Ранее была обнаружена его лодка с вещами и уловом.Ранее была обнаружена его лодка с вещами и уловом.Фото: из открытых источников
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26 июля в Тегульдетском районе Томской области пропал местный рыбак. Спустя несколько дней его нашли спасатели МЧС, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области.

По предварительным данным, 36-летний житель села Тегульдет ушел из дома на рыбалку и не вернулся. В тот же день в старице Тегульдетская была обнаружена лодка, в которой находились личные вещи пропавшего и улов.

В результате совместных поисковых мероприятий следователей Зырянского МСО и спасателей МЧС тело мужчины было обнаружено в той же старице. Следственный комитет начал проверку.

Сейчас следователи Зырянского МСО устанавливают обстоятельства произошедшего. Был произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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