2020-07-30T09:53:18+03:00
Общество

С начала года в Кировском районе Томска снесли более 100 незаконных построек

Среди них сараи, металлические гаражи, самовольно установленные ларьки и киоски
Алина Пермякова
Поделиться:
На освобожденных территориях планируется благоустройство.На освобожденных территориях планируется благоустройство.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На территории Кировского района Томска с начала года снесено 130 незаконных гаражей, сараев и торговых объектов. Накануне вблизи домов по ул. Карташова, 22/1, 26 и Гоголя, 61 было демонтировано 30 построек, сообщила пресс-служба мэрии города.

Так, по обращению местных жителей администрация Кировского района приступила к сносу металлических гаражей и деревянных сараев вблизи домов по ул. Карташова, 22/1, 26 и Гоголя, 61. В следующем году здесь предстоит убрать еще порядка 10 сараев.

Как отмечается в сообщении, пространство на месте бывших гаражей и сараев очистили от бытового мусора и поросли деревьев и кустарников. Томичи предложили обустроить на освобожденной территории детскую игровую площадку. Сегодня администрация Кировского района вместе с жителями местных домов и представителями общественности собирают идеи о том, что должно быть на площадке. Ее проект будет реализован в 2021 году в рамках муниципальной программы благоустройства.

Добавим, что в 2020 году администрация Кировского района продолжает ремонт внутриквартальных проездов в рамках программы «Формирование современной городской среды». Работы были организованы в квартале ул. Елизаровых, ул. Шевченко, пер. Нахимова, площадь Томск 1, вдоль жилых домов ул. Елизаровых, 43, 51,53, пер. Нахимова, 2, 4, 10, 12, 14, 14/1, 10/1, 12/1, пр. Кирова, 64. Также здесь будет проведено благоустройство контейнерной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За минувшие сутки 49 жителей Томской области выздоровели от коронавируса
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения
Ученые из томского Института сильноточной электроники создали высокоэффективную антивирусную лампу
Тело рыбака из томского райцентра, пропавшего несколько дней назад, нашли в реке спасатели
С начала года в Кировском районе Томска снесли более 100 незаконных построек
В Томской области высадили полмиллиона деревьев в память о павших за Победу
ТГУ и ТПУ вошли в десятку лучших российских вузов в рейтинге Интерфакса
Томскстат: квартиры во втором квартале 2020 года подорожали незначительно
Из-за ночного ливня и ветра 15 улиц Томска остались без света
Томская областная библиотека им. Пушкина выйдет из карантина 3 августа
Жительницу Томской области за ДТП со смертельным исходом ждет 2,5 года колонии
Жив, но серьезно травмирован: томич выпал с 4 этажа на пристройку к дому
Спортсмены Томской области намерены участвовать во всероссийском полумарафоне «Забег.рф»
Мэрия Томска обеспечит оборудованием Центр цифрового образования IT-CUBE
В Томской области девять выпускников получили наивысшую оценку за экзамен по химии
В Томской области врачам в борьбе с COVID-19 помогает телемедицина
Биологи: на один кубометр воды в реке Томь приходится 50 микрограммов пластика
Больше всего газет и журналов в Томской области выписывают жители Тегульдетского района
Томск занял седьмое место в России по числу кальянных и секс-шопов на душу населения
Коэффициент распространения коронавируса в Томской области снова превысил единицу
Оперштаб: еще два жителя Томской области умерли от COVID-19
Коронавирус в Томске: + 61 новый случай заражения
Классные руководители школ Томской области получат президентскую доплату
Один из учебных корпусов СибГМУ в Томске будет капитально отремонтирован
Сразу три иномарки столкнулись на трассе Томск-Мариинск, пострадали четыре человека