С начала года в Кировском районе Томска снесли более 100 незаконных построек

30 Июль 2020 2020-07-30T09:53:18+03:00

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На территории Кировского района Томска с начала года снесено 130 незаконных гаражей, сараев и торговых объектов. Накануне вблизи домов по ул. Карташова, 22/1, 26 и Гоголя, 61 было демонтировано 30 построек, сообщила пресс-служба мэрии города.

Так, по обращению местных жителей администрация Кировского района приступила к сносу металлических гаражей и деревянных сараев вблизи домов по ул. Карташова, 22/1, 26 и Гоголя, 61. В следующем году здесь предстоит убрать еще порядка 10 сараев.

Как отмечается в сообщении, пространство на месте бывших гаражей и сараев очистили от бытового мусора и поросли деревьев и кустарников. Томичи предложили обустроить на освобожденной территории детскую игровую площадку. Сегодня администрация Кировского района вместе с жителями местных домов и представителями общественности собирают идеи о том, что должно быть на площадке. Ее проект будет реализован в 2021 году в рамках муниципальной программы благоустройства.

Добавим, что в 2020 году администрация Кировского района продолжает ремонт внутриквартальных проездов в рамках программы «Формирование современной городской среды». Работы были организованы в квартале ул. Елизаровых, ул. Шевченко, пер. Нахимова, площадь Томск 1, вдоль жилых домов ул. Елизаровых, 43, 51,53, пер. Нахимова, 2, 4, 10, 12, 14, 14/1, 10/1, 12/1, пр. Кирова, 64. Также здесь будет проведено благоустройство контейнерной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU