2020-07-30T08:30:25+03:00
Общество

В Томской области высадили полмиллиона деревьев в память о павших за Победу

«Сады памяти» жители региона заложили в парках, скверах и на собственных участках
Алина Пермякова
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Всего по стране в рамках акции высажено более 27 миллионов деревьев.Всего по стране в рамках акции высажено более 27 миллионов деревьев.Фото: из открытых источников
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В рамках международной акции «Сад памяти» в районах Томской области высажено 459 тысяч деревьев и кустарников, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Так, акция проходит в память о погибших на полях сражений Великой отечественной войны. Томские лесничества организовали и провели посадки на территории лесного фонда, а местные жители заложили «Сады» в парках, скверах и на собственных участках.

Отметим, что в условиях режима самоизоляции, а также из-за ранней и теплой весны большая часть мероприятий акции «Сад памяти» в Томской области перенесена на осень. Сроки высадки саженцев леса в связи с эпидемиологической обстановкой также перенесли еще около 40 регионов России.

Добавим, что всего по стране в рамках акции «Сад памяти» высажено 27 000 127 деревьев. Организаторы отмечают, что это число продолжает расти ежедневно. Участие в акции принимают все 85 субъектов Российской Федерации и более 50 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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