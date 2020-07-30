2020-07-30T07:48:50+03:00
Общество

ТГУ и ТПУ вошли в десятку лучших российских вузов в рейтинге Интерфакса

Также свои позиции улучшили другие томские университеты
Алина Пермякова
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Всего в рейтинге оценили 337 российских вузов.Всего в рейтинге оценили 337 российских вузов.Фото: из открытых источников
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Томский государственный университет и Томский политехнический университет сохранили высокие места, а ТУСУР, ТГПУ и ТГАСУ улучшили позиции в национальном рейтинге университетов информационного агентства «Интерфакс», сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Так, ТГУ снова стал седьмым в России, а ТПУ – восьмым. При этом наиболее успешно эти вузы продемонстрировали себя в сфере инноваций и предпринимательства.

Напомним, что национальный рейтинг университетов – это результат ежегодного масштабного исследования российских вузов, который ведется «Интерфаксом» с 2010 года. Деятельность университетов оценивается по шести параметрам: образование, исследования, социализация, интернационализация, инновации и бренд.

В сообщении отмечается, что Томский университет систем управления поднялся с 45-го на 43-е место, Томский государственный педагогический университет – с 64-го на 62-е, Томский государственный архитектурно строительный университет – с 97-го на 93-е.

При этом в рейтинге снизился СибГМУ - он занял 56-е место. В «Интерфаксе» подчеркнули, что такие изменения характерны для всех медицинских вузов из-за модернизации методики подсчета.

Добавим, что всего в рамках проекта национального рейтинга университетов оценили деятельность 337 ведущих российских вузов, а также одного национального исследовательского центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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