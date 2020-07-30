ТГУ и ТПУ вошли в десятку лучших российских вузов в рейтинге Интерфакса
Томский государственный университет и Томский политехнический университет сохранили высокие места, а ТУСУР, ТГПУ и ТГАСУ улучшили позиции в национальном рейтинге университетов информационного агентства «Интерфакс», сообщила пресс-служба администрации Томской области.
Так, ТГУ снова стал седьмым в России, а ТПУ – восьмым. При этом наиболее успешно эти вузы продемонстрировали себя в сфере инноваций и предпринимательства.
Напомним, что национальный рейтинг университетов – это результат ежегодного масштабного исследования российских вузов, который ведется «Интерфаксом» с 2010 года. Деятельность университетов оценивается по шести параметрам: образование, исследования, социализация, интернационализация, инновации и бренд.
В сообщении отмечается, что Томский университет систем управления поднялся с 45-го на 43-е место, Томский государственный педагогический университет – с 64-го на 62-е, Томский государственный архитектурно строительный университет – с 97-го на 93-е.
При этом в рейтинге снизился СибГМУ - он занял 56-е место. В «Интерфаксе» подчеркнули, что такие изменения характерны для всех медицинских вузов из-за модернизации методики подсчета.
Добавим, что всего в рамках проекта национального рейтинга университетов оценили деятельность 337 ведущих российских вузов, а также одного национального исследовательского центра.
ИСТОЧНИК KP.RU