Томскстат: квартиры во втором квартале 2020 года подорожали незначительно

30 Июль 2020 2020-07-30T07:18:00+03:00

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Цены на жилье на первичном рынке во II квартале в сравнении с I кварталом 2020 года выросли в регионе на 0,7%. В том числе, на квартиры среднего качества (типовые) – на 3,4%, улучшенного качества – на 0,6%, сообщает Томскстат.

На вторичном рынке цены на квартиры увеличились на 2,6%, в том числе на квартиры низкого качества – на 2,8%, среднего качества (типовые) – на 1,2%, улучшенного качества – на 3,7%. Цены на элитные квартиры сохранились на уровне I квартала.

На первичном рынке средняя цена 1 кв. метра жилья в конце II квартала 2020 года составила 58 035 руб., на вторичном – 49 030 руб. При этом цены на квартиры заметно различались, в основном в зависимости от материала наружных стен. Так, самая высокая стоимость квадратного метра сложилась на новые квартиры в монолитных и монолитно-кирпичных домах – 62 237 руб. В крупнопанельных и крупноблочных зданиях она составила 59 519 руб., в кирпичных – 53 730 руб.

На вторичном рынке ситуация была несколько иной. Наибольшая цена за «квадрат» также зафиксирована в домах монолитного исполнения – 53 468 руб. Далее следовали кирпичные многоэтажки – 50 628 руб., а на третьем месте по цене крупнопанельные и крупноблочные дома – 47 090 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU