Из-за ночного ливня и ветра 15 улиц Томска остались без света

Наводить порядок в Томске после грозы коммунальные службы начали в четверг ночью. Фото пресс-службы администрации Томска.

- Коммунальные службы Томска устраняют последствия ночной грозы. Так, бригады «Горсетей» и «ТРК» ликвидировали ночью 15 аварийных ситуаций, вызванных усилением ветра и ливнем, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Большая часть отключений была зафиксирована в мкр. Черемошники по ул. 2-ой пос. ЛПК, Профсоюзной, Ижевской, 5-й Армии. Специалисты «ТомскСАХ» в ночную смену приступили к очистке улиц от упавших веток деревьев и нанесенного грунта.

В горадминистрации уточнили, что «Спецавтохозяйство» занималось ночной уборкой пр. Кирова, Ленина, участков ул. Ишимской, Студгородок, Студенческой, Аркадия Иванова, Бакунина, Предвокзальной, Потанина, Герасименко, Ковалева, Таврической, Федоровского, в пер. Нахимова, Инструментальном, Крестьянском. Всего за прошедшие сутки на полигон доставили 12 т уличного смета и 30 кубометров мусора в мешках. Сегодня днем коммунальщики продолжат очищать городские улицы, задействуя в механизированном содержании 36 единиц спецтехники «ТомскСАХ». Сотрудники компании «Зеленстрой» в четверг будут наводить порядок на 54 общественных пространствах и собирать упавшие ветки в Лагерном саду.