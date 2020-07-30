2020-07-30T06:43:26+03:00
Звезды

Томская областная библиотека им. Пушкина выйдет из карантина 3 августа

Для читателей из-за пандемии введен ряд ограничений
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Со следующего понедельника библиотека им. Пушкина будет открыта для томичей, но в режим ее работы введены ограничения.Со следующего понедельника библиотека им. Пушкина будет открыта для томичей, но в режим ее работы введены ограничения.Фото: Из открытых источников
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- С 3 августа открывается областная библиотека имени А.С. Пушкина. Учреждение обеспечено дезинфицирующими средствами и медицинскими масками для сотрудников, в холлах и залах обслуживания установлены бактерицидные рециркуляторы, - сообщили в библиотеке. - Для посетителей будет введен ряд ограничений. Например, перед посещением библиотеки рекомендуется сделать предварительный заказ документов. Все заказы из основного книгохранилища в читальные залы нужно делать по телефону 51-51-26, 51-39-40. Заказы на бумажных бланках не принимаются. Вход в библиотеку возможен только при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски). На входе в библиотеку будут измерять температуру. Если она повышена, читателя не впустят. Введены ограничения и по количеству читателей, одновременно находящихся в библиотеке. Исключено проведение массовых мероприятий.

Уточним, что с подробностями работы «Пушкинки» в безопасном режиме в условиях пандемии можно ознакомиться на сайте библиотеки. Обслуживание пользователей в период ограничений осуществляется в зданиях: по ул. Карла Маркса, 14 - в общем читальном зале (каб. 25), информационно-справочном отделе (каб. 36), на абонементе (каб.32); по пер. Батенькова,1 - в Центре библиотечного обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности, секторе французской литературы, секторе литературы на иностранных языках и языках народов России.

Читателей просят с понимаем отнестись к действующим ограничениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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