Жительницу Томской области за ДТП со смертельным исходом ждет 2,5 года колонии

30 Июль 2020 2020-07-30T05:55:51+03:00

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- Октябрьский районный суд Томска признал 39-летнюю жительницу ЗАТО Северск виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. - В мае 2019 года подсудимая, находясь в состоянии опьянения за рулем «Mitsubishi Lancer 2.0», на трассе Томск – Самусь превысила максимально допустимую скорость (90 км/час), выехала на левую сторону проезжей части и столкнулась со встречной машиной «ГАЗ-3110». В результате серьезно пострадали две пассажирки встречного автомобиля, одна из которых скончалась на месте происшествия. Суд приговорил виновницу ДТП к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами также на 2,5 года.

В прокуратуре уточнили, что сторона защиты обжаловала приговор. Ссылаясь на признание осужденной своей вины, частичное возмещение ущерба, а также наличие у нее малолетнего ребенка, адвокат просил назначить ей наказание, не связанное с изоляцией от общества. Однако Томский облсуд согласился с доводами прокурора уголовно-судебного управления прокуратуры о том, что, с учетом обстоятельств преступления, наказание определено законно и обоснованно. Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU