Жив, но серьезно травмирован: томич выпал с 4 этажа на пристройку к дому

30 Июль 2020 2020-07-30T05:20:18+03:00

Томич 44 лет получил травмы, выпав из окна 4 этажа на каменную пристройку к дому. Фото: Из открытых источников

Изменить размер текста: A A

- 29 июля около 16 часов дежурному ПСС со станции скорой помощи Томска поступило сообщение о том, что мужчина 1976 года рождения выпал из окна четвертого этажа на крышу пристройки к дому по ул. 79-й Гвардейской дивизии, - сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Томской области.

Заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук уточнил, что, падая, пострадавший ударился об опору освещения и получил серьезные травмы.

- Спасатели поместили томича на носилки и спустили с помощью альпинистского снаряжения вниз, где им занялись медики, - добавил он. - Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU