2020-07-30T05:20:18+03:00
Происшествия

Жив, но серьезно травмирован: томич выпал с 4 этажа на пристройку к дому

Спасатели спустили пострадавшего на носилках и альпинистском снаряжении
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Томич 44 лет получил травмы, выпав из окна 4 этажа на каменную пристройку к дому.Томич 44 лет получил травмы, выпав из окна 4 этажа на каменную пристройку к дому.Фото: Из открытых источников
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- 29 июля около 16 часов дежурному ПСС со станции скорой помощи Томска поступило сообщение о том, что мужчина 1976 года рождения выпал из окна четвертого этажа на крышу пристройки к дому по ул. 79-й Гвардейской дивизии, - сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Томской области.

Заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук уточнил, что, падая, пострадавший ударился об опору освещения и получил серьезные травмы.

- Спасатели поместили томича на носилки и спустили с помощью альпинистского снаряжения вниз, где им занялись медики, - добавил он. - Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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