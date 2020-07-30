Жив, но серьезно травмирован: томич выпал с 4 этажа на пристройку к дому
- 29 июля около 16 часов дежурному ПСС со станции скорой помощи Томска поступило сообщение о том, что мужчина 1976 года рождения выпал из окна четвертого этажа на крышу пристройки к дому по ул. 79-й Гвардейской дивизии, - сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Томской области.
Заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук уточнил, что, падая, пострадавший ударился об опору освещения и получил серьезные травмы.
- Спасатели поместили томича на носилки и спустили с помощью альпинистского снаряжения вниз, где им занялись медики, - добавил он. - Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU