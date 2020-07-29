2020-07-29T14:43:45+03:00
Спорт

Спортсмены Томской области намерены участвовать во всероссийском полумарафоне «Забег.рф»

Он стартует 2 августа по всей стране
ИГОРЬ ТЮРИН
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Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в спортивные состязанияПандемия коронавируса внесла свои коррективы в спортивные состязанияФото: из открытых источников
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2 августа забег пройдет во всех регионах страны. В Томской области мероприятие состоится в онлайн-формате – участники будут стартовать индивидуально.

– Всероссийский полумарафон – это настоящий праздник спорта, бега и здоровья. По всей стране на старт выйдут около 150 тысяч человек, и Томская область, где есть свои спортивные и беговые традиции, тоже присоединится к такому большому событию, – сообщил организатор мероприятия, основатель томского бегового сообщества «Томский марафон» Александр Гордиевских.

Регистрация открыта на сайте tomskmarathon.ru в дисциплинах бег и северная ходьба (дистанции – 5, 10 и 21.1 км), дети могут принять участие в забеге на 1 км. Необходимо стартовать 2 августа в удобное время и в любом подходящем для занятий спортом месте. В Томске в день забега в Сосновом бору с 11 до 16 часов будет организована специальная площадка, где участники смогут освежиться и сфотографироваться.

Результаты нужно загрузить в личный кабинет на сайте Томского марафона. На скриншоте должны быть видны дата и время старта, дистанция и результат забега, GPS-трек маршрута. Результаты детского забега загружать не нужно.

Все участники, в том числе дети, получат стартовый пакет – футболку, номер и медаль финишера. Выдача начнется 31 июля с 11 часов по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 121 (ТЦ «ЦУМ», магазин The Sneaker).

Дополнительная информация – оргкомитет мероприятия, +7 (913) 822-45-67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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