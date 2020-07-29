Мэрия Томска обеспечит оборудованием Центр цифрового образования IT-CUBE

29 Июль 2020 2020-07-29T14:26:12+03:00

В центре Томска появился еще одно интересное для школьников место Фото: из открытых источников

Он создается в партнерстве с ТУСУРом

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В рамках реализации национального проекта «Образование» в сентябре в Томске откроется Центр цифрового образования IT-CUBE-TOMSK. Сумма гранта Министерства просвещения РФ составила более 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Партнером проекта выступает ТУСУР. Университет предоставил помещение в центре города, по адресу пр. Ленина, 46.

На сегодняшний день завершен ремонт помещения, сюда завозится учебная мебель. В ближайшее время будет обеспечено брендирование в соответствии с рекомендациями национального проекта «Образование» и фирменного стиля «Центров цифрового образования».

Центр откроется 1 сентября, и ежегодно на бюджетной основе здесь будет обучаться 400 томских школьников.

Центр будет оснащен по последнему слову техники. В настоящее время идет закупка современных компьютеров и ноутбуков, бинокулярных видеоочков дополненной реальности, акустической системы, WEB-камер и оборудования для серверной.

В здании проведен высокоскоростной интернет, обеспечены условия безопасного образовательного процесса. Педагоги в заочном режиме прошли стажировки в лучших уже работающих центрах России. Написаны и подготовлены к лицензированию 15 дополнительных образовательных программ для детей от 6 до 18 лет. Создан и работает сайт IT-CUBE.TOMSR.RU, через который активно идет запись будущих учащихся. Более 100 родителей и детей уже оформили предварительные заявки.

Молодая команда наставников, методистов, педагогов начнет образовательный процесс по дополнительным образовательным программам в шести направлениях цифрового и инженерно-технического образования: программирование на Python (официальный партнер-Яндекс.Лицей), робототехника для детей любого школьного возраста, алгоритмика (официальный партнер-Крибрум), мобильная разработка (официальный партнер- IT-школа Samsung), виртуальная и дополненная реальность, кибергигиена.

Городские службы проведут к началу нового учебного года благоустройство прилегающей к центру территории, восстановят просевшую плитку на тротуаре и наведут порядок вокруг.

ИСТОЧНИК KP.RU