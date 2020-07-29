2020-07-29T13:56:15+03:00
Общество

В Томской области девять выпускников получили наивысшую оценку за экзамен по химии

Это на 5 процентов превосходит результат прошлого года
ИГОРЬ ТЮРИН
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В Томской области немало талантливых выпускниковВ Томской области немало талантливых выпускниковФото: из открытых источников
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29 июля в Томской области стали известны результаты ЕГЭ по химии и обществознанию.

Наивысший результат – 100 баллов – по химии получили девять человек. Это три выпускника лицея при ТПУ, два – Сибирского лицея Томска, по одному из северской школы № 80, томских гимназий № 56 и 29, а также один выпускник прошлых лет, информирует пресс-служба администрации региона.

Как отметили в областном департаменте общего образования, выпускники школ региона показали высокий уровень знаний по химии: из 651 участника 116 человек получили высокую оценку – от 81 балла и выше, что на 5 процентов превосходит результат прошлого года.

По обществознанию из 1935 участников ЕГЭ результат выше 81 балла у 92 человек, в том числе 97 баллов у выпускника Губернаторского Светленского лицея и одного выпускника прошлых лет.

– Уже шесть учеников получили 100 баллов за экзамены по нескольким предметам. Блестящие результаты показали пять человек из лицея при ТПУ: один выпускник получил по 100 баллов за три предмета, четверо – по сто баллов за два предмета. Еще 200 баллов по двум предметам набрал выпускник Томского физико-технического лицея, – сообщила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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