В Томской области врачам в борьбе с COVID-19 помогает телемедицина

29 Июль 2020 2020-07-29T13:52:53+03:00

С начала года медиками проведено почти 1,5 тыс. дистанционных консультаций

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С начала 2020 года специалисты ситуационного центра Томской областной клинической больницы провели 1487 телемедицинских консультаций с коллегами из медучреждений региона.

В период эпидемии коронавируса актуализировалась не только потребность в таком формате работы, но и востребованность пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов и клинических фармакологов, сообщает пресс-служба администрации области.

– Каждая третья телемедицинская консультация – по тактике лечения больных пульмонологического профиля. За полгода врачи-пульмонологи дали 440 консультаций медикам из больниц и поликлиник региона, – сообщила заведующая ситуационным центром ОКБ Неля Сеченова.

После изучения историй болезни, поступающих по закрытому каналу, специалисты ситуационного центра ОКБ оценивают состояние пациентов и в случае необходимости корректируют план лечения.

Если есть показания для госпитализации больного в специализированное медучреждение областного центра, принимается решение о его эвакуации. Всего в 2020 году санитарная авиация – подразделение ситуационного центра ОКБ – доставила из районов в Томск 189 пациентов с тяжелым течением пневмонии и COVID-19.

Кроме телемедицинских консультаций с районными больницами, начиная с апреля, в ежедневном режиме врачи ОКБ проводят виртуальные медицинские обходы в респираторных госпиталях, развернутых в медсанчасти № 2 и клиниках СибГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU