Биологи: на один кубометр воды в реке Томь приходится 50 микрограммов пластика

29 Июль 2020 2020-07-29T12:32:51+03:00

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В рамках проекта по исследованию микропластика в пресных водоемах ученые Биологического института ТГУ провели отбор проб воды из реки Оби и ее притоков. Результаты анализа проб, взятых вблизи Томска, показали высокое содержание микрочастиц синтетического материала, сообщает пресс-служба вуза.

- Обь и ее притоки не случайно выбраны в качестве объекта исследования. Эта крупная водная артерия может быть одним из путей масштабного транспорта микропластика в мировой океан, – говорит биолог из ТГУ Юлия Франк. – Отбор проб на Томи проводился на участке от Кемерова до деревни Орловка, на Оби – от Новосибирска до Каргаска. Сейчас проанализированы образцы, которые мы брали в Томске у коммунального моста. Микропластик там обнаружен даже в большем объеме, чем ожидалось.

Микропластиком считаются фрагменты размером до 0,5 см. Томские ученые идентифицируют элементы еще меньшего объема: больше всего попадается частиц от 0,3 до 1 мм. По данным анализа, на один кубометр воды в реке Томь приходится 50 микрограммов пластика, или около 30 частиц. В образцах присутствуют микрогранулы, которые содержатся в косметических средствах и промышленных абразивах, пленки (остатки от пакетов) и микроволокна (в основном это продукт распада рыболовных снастей). Частично микропластик оседает в донных отложениях, адсорбируется на различных поверхностях, но большая его часть транспортируется в мировой океан.

«Разработка биологов ТГУ будет способствовать реализации нацпроекта «Экология», одной их ключевых задач которого является экологическое оздоровление водных объектов и сохранение биологического разнообразия», – говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU