Томск занял седьмое место в России по числу кальянных и секс-шопов на душу населения

29 Июль 2020 2020-07-29T11:40:35+03:00

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«Комсомольская правда» проанализировала состояние сферы услуг в российских городах с населением свыше 500 тыс. человек, использовав данные справочно- картографического сервиса «2ГИС». На основе полученных сведений был составлен рейтинг, дающий представление о том, как развивается в крупных городах страны ресторанный бизнес, индустрия красоты и спорта, рынок ритуальных услуг и т.д.

Идею исследования журналистам подсказал роман Ильфа и Петрова «12 стульев». В частности, его первые строчки: «в уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть».

- Мы задались вопросом - а есть ли в нынешней России такой идеальный «уездный город N» - с перебором цирюлен и похоронных бюро на душу населения? И вообще, как менталитет местных жителей отражается на состоянии малого и среднего бизнеса?, - говорят авторы исследования.

Согласно данному рейтингу, Томск занял шестое место среди крупных городов страны по числу микрокредитных организаций, а также седьмое место по количеству кальянных и секс-шопов. Кстати, по числу секс-шопов нас опережает ближайший сосед Новосибирск, он занимает 6 место. По числу микрокредитных организаций на 2 месте Кемерово, на 5- ом Барнаул.

По числу ресторанов Томск занимает 34 строчку, по торговым центрам находится на 37- ом месте (на 1 –Кемерово, на 30-ом –Новосибирск), по числу магазинов, предлагающих товары для рыбалки - на 33 месте ( Кемерово на 29-ом, Новосибирск на 4- ом).

Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке.

По данным сервиса "2ГИС" в Томске насчитывается 28 секс-шопов.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU