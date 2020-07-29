Классные руководители школ Томской области получат президентскую доплату

29 Июль 2020 2020-07-29T10:20:13+03:00

Назначенные им ранее региональные доплаты также сохранятся. Фото: из открытых источников

Ее будут выплачивать ежемесячно в размере 5 тысяч рублей

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Около шести тысяч классных руководителей школ Томской области будут получать ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей с нового учебного года. Ввести такую доплату поручил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Так, на реализацию президентского поручения Томская область получит из федерального бюджета более 300 млн рублей. Постановление о ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство с 1 сентября подписал глава региона.

– Новую президентскую надбавку будут получать классные руководители, работающие и в областных, и в муниципальных школах. Хочу подчеркнуть, что при этом все назначенные ранее региональные доплаты, которые полагались классным руководителям, в Томской области сохранятся, – отметил губернатор Сергей Жвачкин.

ИСТОЧНИК KP.RU