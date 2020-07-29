Один из учебных корпусов СибГМУ в Томске будет капитально отремонтирован

29 Июль 2020 2020-07-29T09:50:28+03:00

«Медицинская» история старинного томского здания по улице Белинского продолжается. Фото: из открытых источников

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В одном из корпусов Сибирского государственного медуниверситета пройдет капитальный ремонт системы безопасности. Специалисты Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» проверили и подтвердили сметную стоимость проекта, сообщила пресс-служба учреждения.

Корпус № 7 Центра медицинской симуляции, аттестации и сертификации СибГМУ расположен в двухэтажном особняке по ул. Белинского, построенном в конце XIX века. Дом номер 20 по улице, которая тогда называлась Офицерской, занимал профессор медицинского факультета И.М. Левашов. Он известен тем, что открыл первую в городе частную терапевтическую клинику.

Первый этаж дома доктора Левашова – каменный, второй – сруб, обшитый профильной доской. Здание, представляющее собой образец типичной малоэтажной городской застройки, в 2014 году получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

Проектом предусмотрен капремонт системы безопасности здания общей площадью почти 585 кв. метров. Специалисты обновят системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, видеонаблюдения и т. п. Работы будут профинансированы за счет средств СибГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU