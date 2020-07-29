2020-07-29T09:49:15+03:00
Происшествия

Сразу три иномарки столкнулись на трассе Томск-Мариинск, пострадали четыре человека

Среди получивших травмы в результате аварии семилетний ребенок
Алина Пермякова
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Столкнулись три машины.Столкнулись три машины.
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В среду, 29 июля, на 10 километре автодороги Томск-Мариинск, произошло столкновение трех транспортных средств: Toyota Corolla, Nissan Diesel и Toyota Townace Noah. Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, доставлены в больницу, сообщила пресс-служда УМВД РФ по Томской области.

По предварительной информации, около 11 утра автомобиль Toyota Corolla под управлением женщины-водителя выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Nissan Diesel и Toyota Townace. В результате происшествия четыре человека, в том числе 7-летний ребенок, доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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