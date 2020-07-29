Два томича стали мастерами спорта по сверхлегкой авиации

29 Июль 2020 2020-07-29T08:58:23+03:00

Среди них серебряный призер Кубка СНГ 2018 года. Фото: из открытых источников

Оба спортсмена не раз выступали на крупных соревнованиях

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Двум томичам-спортсменам сверхлегкой авиации Александру Люсту и Артему Соколовскому присвоено звание «Мастер спорта России» приказом Министерства спорта РФ, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Артем Соколовский – серебряный призер Кубка СНГ 2018 года по спорту сверхлегкой авиации. Он спортсмен-пилот во втором поколении: первый полет совершил 22 года назад под управлением своего отца Александра Соколовского. Неоднократный участник всероссийских соревнований. Общее количество часов полета Артема составляет около 800.

Другой спортсмен, Александр Люст, состоит в парапланерном клубе «Поднебесье» при Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники. Он налетал более 500 часов и неоднократно участвовал во всероссийских соревнованиях .

ИСТОЧНИК KP.RU