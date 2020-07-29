2020-07-29T08:26:58+03:00
Общество

Синоптики: в среду томичей ждут ливни, грозы и сильный ветер

К региону подходит очередной циклон
Алина Пермякова
Поделиться:
По области возможен град.По области возможен град.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 июля, в Томске ожидаются, ливни, грозы и сильный ветер до 20 метров в секунду, сообщила начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Отмечается, что к томичам идет очередной циклон. Температура воздуха днем составит 19-21 градусов тепла.

По области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен не исключается град. При грозах возможно усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха —18-23 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один из учебных корпусов СибГМУ в Томске будет капитально отремонтирован
Сразу три иномарки столкнулись на трассе Томск-Мариинск, пострадали четыре человека
Два томича стали мастерами спорта по сверхлегкой авиации
Синоптики: в среду томичей ждут ливни, грозы и сильный ветер
В Томске назвали имена лучших экскурсоводов и горничных
Коронавирус в Северске: число заболевших выросло до 237
В Октябрьском районе Томска завтра весь день не будет холодной воды
Свыше 60 томских многодетных семей улучшили свои жилищные условия при помощи работодателей
На «бюджет» в университеты Томска в этом году поступят 9346 человек
УАЗ в томском поселке съехал в кювет, водитель погиб на месте
В Томской области названы имена победителей, вошедших в «Спортивную элиту - 2020»
Ученые Томского госуниверситета обнаружили комаров и собак, зараженных опасными паразитами
В Томской области энергетики выполнили большую часть плана подготовки к зиме
Спортсмены из томского «Арсенала» взяли более 40 медалей на международном турнире по каратэ и кобудо
Сквер возле Дворца творчества детей и молодежи в Томске полностью преобразится к 1 сентября
Сотрудники МЧС спасли жизнь 86-летней томички, оказавшейся запертой в квартире многоэтажки (видео)
За полгода томские льготники получили бесплатных лекарств на 219 млн рублей
Томские школьники начнут учебный год 1 сентября в обычном формате: очно и с линейками
Свыше 70 томичей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Коронавирус в Томске: + 53 новых случая заражения
Сегодня в Городском саду Томска заработали аттракционы