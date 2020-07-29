Синоптики: в среду томичей ждут ливни, грозы и сильный ветер

29 Июль 2020 2020-07-29T08:26:58+03:00

По области возможен град. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 29 июля, в Томске ожидаются, ливни, грозы и сильный ветер до 20 метров в секунду, сообщила начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Отмечается, что к томичам идет очередной циклон. Температура воздуха днем составит 19-21 градусов тепла.

По области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен не исключается град. При грозах возможно усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха —18-23 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU