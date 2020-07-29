2020-07-29T07:55:26+03:00
Общество

В Томске назвали имена лучших экскурсоводов и горничных

Они победили в региональном этапе всероссийского конкурса в индустрии туризма
Алина Пермякова
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Теперь их ожидает участие в федеральном этапе конкурса.Теперь их ожидает участие в федеральном этапе конкурса.Фото: из открытых источников
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В Томске завершился региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма», сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Его участники подготовили и защитили проекты. Так, менеджеры по въездному и внутреннему туризму презентовали туры по Томской области, менеджеры по детско-юношескому туризму — туры для детей по региону, экскурсоводы — экскурсии на тему «История одной личности». Администраторы гостиниц и горничные должны были предложить варианты выхода из проблемных ситуаций.

Лучшим менеджером по въездному и внутреннему туризму стала руководитель офиса «Томское туристическое агентство» Анна Патрушева. В подноминации «Менеджер по детско-юношескому туризму» победила директор «Первого экскурсионного бюро» Ксения Ильченко.

Лучшим экскурсоводом признана сотрудник музея истории Томска Елена Кулеш, а лучшим гидом-переводчиком — Ольга Трубицына.

В номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения» победила управляющая отелем «Классик» Екатерина Повар, а лучшей горничной стала Кристина Краснобаева из отеля «Скандинавия». Добавим, что победители примут участие в федеральном этапе конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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