В Октябрьском районе Томска завтра весь день не будет холодной воды

29 Июль 2020 2020-07-29T07:30:33+03:00

Воды на улицах в Октябрьском районе не будет с 9 до 23 часов четверга, 30 июля. Фото: Из открытых источников

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- В четверг бригады «Томскводоканала» проведут восстановительные работы на сетях Октябрьского района, - сообщает пресс-служба предприятия. - Подача холодной воды будет временно приостановлена 30 июля с 9 до 23 часов.

На предприятии уточнили адреса, по которым завтра отключат воду: ул. Белозерская, 2б, 3, 4, 4а, 5, 8в, 8г, 10, 12; пер. Белозерский, 1, 2, 2/1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Дальне-Ключевская, 25а, 25б, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60 стр.3, 61, 62, 63, 64 стр.8, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 77/1, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101а, 103а, 107, 109, 111, 111а, 113, 113а; пос. Крутоовражный, 1, 5, 6, 6 стр. 1, 67в; пр. Мира, 1/1, 4 стр. 5; пер. Островского, 29б; пер. Первомайский, 1/1, 1а, 3а, 3а, 5; пер. Проектируемый, 5, 29; проезд Проектируемый, 3, 5, 6, 8; ул. Пушкина, 42а; пл. Соляная, 2 корп.5, 6, 7; пер. Соляной, 13, 15, 17, 30, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 50; ул. Харьковская, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 16, 18.

Специалисты «Томскводоканала» приносит извинения за доставленные неудобства и просят томичей произвести запасы воды.

ИСТОЧНИК KP.RU