Свыше 60 томских многодетных семей улучшили свои жилищные условия при помощи работодателей

В Томске более 60 многодетных семей получили на своих предприятиях субсидии на улучшение жилищных условий. Фото: Из открытых источников

- Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил руководителей предприятий региона, которые систематически помогают своим работникам – многодетным родителям – улучшать жилищные условия, - сообщили в пресс-службе обладминистрации. – В их числе глава региона назвал руководителей компаний «Газпром трансгаз Томск», «Томская домостроительная компания», «Сибирский химический комбинат, «Сибагро», «Горсети», «Томский электротехнический завод», «Электросети», «Моряковский речной затон», а также стрежевского фермера Алексея Бойченко.

Губернатор отметил, что только за первые шесть месяцев этого года больше 60 работников этих предприятий – многодетных родителей – cтали участниками корпоративных программ улучшения жилищных условий (программы предполагают субсидирование процентной ставки по кредиту, компенсацию расходов за наем жилья, предоставление жилья в безвозмездное пользование, материальную помощь на жилищные нужды).

- Семья и дети – наши главные ценности. Как подчеркнул президент, судьба нашей страны зависит от того, сколько детей родится в российских семьях. Поэтому государство делает так много для поддержки семей с детьми. Это денежные выплаты и пособия, материнский капитал и льготная ипотека, другие программы. Рад, что к решению важнейшей национальной задачи подключился томский бизнес. Поддерживая людей, вы показываете пример всем остальным работодателям, спасибо вам! – в частности, cказал Сергей Жвачкин.