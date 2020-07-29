На «бюджет» в университеты Томска в этом году поступят 9346 человек

29 Июль 2020 2020-07-29T05:44:16+03:00

Молодежь из разных стран мира приезжает в университетский Томск, чтобы получить у нас высшее образование. Фото: Из открытых источников

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- В томских университетах первокурсникам выделено 9 346 бюджетных мест, - сообщил Сергей Жвачкин, губернатор Томской области, председатель Наблюдательного совета Национального исследовательского Томского государственного университета, выступая 28 июля на заседании совета. - В ТГУ на программы бакалавриата, магистратуры и специалитета выделено 2 676 мест. Очень важно, что никакая эпидемия не смогла помешать университету успешно вести приемную кампанию. Темпы подачи заявлений от абитуриентов говорят, что конкурс в первый за Уралом университет будет, как и прежде, высоким. Рассчитываю, что к нам в Томск вновь приедут учиться лучшие из лучших.

Он также добавил, что сегодня в Томске учатся студенты из 93 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU