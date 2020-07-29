УАЗ в томском поселке съехал в кювет, водитель погиб на месте

29 Июль 2020 2020-07-29T05:19:15+03:00

Водитель погиб в результате опрокидывания УАЗа в кювет, видимо, не рассчитав скорость. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 28 июля около 17.50, сообщила пресс-служба областного УМВД в социальной сети ВКонтакте.

- Вечером в пос. Черный Яр Тегульдетского района на ул. Лесной водитель автомобиля УАЗ-374195, по предварительной информации, потерял контроль над управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. От полученных травм он скончался до приезда скорой медицинской помощи, - уточнили в ведомстве.

Добавим, что в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU