2020-07-28T15:10:36+03:00
Спорт

В Томской области названы имена победителей, вошедших в «Спортивную элиту - 2020»

Подведены итоги регионального конкурса
ИГОРЬ ТЮРИН
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Стали известны лучшие спортсмены Томской областиСтали известны лучшие спортсмены Томской областиФото: из открытых источников
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В Томской области подведены итоги областного конкурса «Спортивная элита - 2020».

В этом году на него было подано более 80 заявок, в число победителей вошли 44 спортсмена, а также одна спортивная команда, информирует департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту области.

Конкурсная комиссия определила лучших спортсменов и тренеров, достигших высоких результатов и внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе с 1 июля 2019 года пo 30 июня 2020 года.

В этом году заявки на конкурс принимались в трех номинациях: «Лучший спортсмен», «Лучшая спортивная команда» и «Лучший тренер». Комиссия оценила достижения по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В число победителей вошли Анастасия Шишмакова, Богдан Бут, Тургай Мамедов, Сергей Усов, Артем Валинтеев, Виктория Сергиевская и другие атлеты Томской области.

Лучшей спортивной командой стала сборная по рафтингу.

Все победители конкурса получат денежные призы.

Отметим, что конкурс «Спортивная элита» проводится в Томской области ежегодно с 1993 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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