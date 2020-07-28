В Томской области энергетики выполнили большую часть плана подготовки к зиме

28 Июль 2020 2020-07-28T14:17:07+03:00

Энергосистема региона работает как часы Фото: из открытых источников

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Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный по видеоконференцсвязи провел совместное заседание штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения и рабочей группы по подготовке энергокомплекса к работе в осенне-зимний период, сообщает пресс-служба администрации региона.

О ходе ремонтных работ в условиях пандемии COVID-19 доложили руководители энергетических компаний «Томская генерация», «Томская распределительная компания», «ТомскРТС», «ФСК ЕЭС» Кузбасское ПМЭС, «Горсети», «СХК», АО «ОТЭК», «Электросети» ЗАТО Северск.

АО «Томская генерация» из запланированного ремонта 30 агрегатов выполнила текущий ремонт 11-ти котлоагрегатов, четырех турбин и одной газотурбинной установки.

Специалисты АО «ОТЭК» из 21-го агрегата отремонтировали четыре котлоагрегата и две турбины. В ремонте находятся по два турбоагрегата и котлоагрегата.

Кузбасское ПМЭС капитально отремонтировало 40 выключателей и 48 разъединителей. От растительности расчищено 570,2 га просек под линиями электропередачи, вырублено 310 деревьев.

Энергетики ПАО «ТРК» отремонтировали 180 трансформаторов и 320 выключателей, расчистили трассы воздушной линии электропередачи на 1200 гектарах, а также заменили 710 опор и 920 их усилителей.

ООО «Горсети» выполнили капитальный ремонт оборудования на 45-ти трансформаторных подстанциях и текущий ремонт 105 трансформаторных подстанций. Продолжается капитальный ремонт на 30 км воздушных линий электропередачи и текущий – на 184 км, а также капитальный ремонт 14 км кабельных линий.

ООО «Электросети» капитально отремонтировало электрооборудование 32 трансформаторных подстанций, заменило 5 км кабельных линий электропередачи и 3,4 км воздушных линий электропередачи.

АО «ТомскРТС» из общей протяженности тепловых сетей 650 км вывел в ремонт 568 км (86 % от общего объема). Отремонтировано 345 км тепловых сетей (52 % от общего объема).

Выполнение плана ремонтных работ ОАО «Тепловые сети» Северска составило более 50 процентов.

– Несмотря на пандемию, энергокомпании проводят запланированные ремонтные работы в полном объеме с опережением графика. Общий объем выполненных работ достиг 60 процентов. В соответствии с поручением губернатора Сергея Жвачкина на особом контроле продолжает оставаться энергоснабжение медучреждений региона. В постоянной готовности находятся резервные источники электроснабжения, – подчеркнул Игорь Шатурный.

ИСТОЧНИК KP.RU