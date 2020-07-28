2020-07-28T13:51:49+03:00
Спорт

Спортсмены из томского «Арсенала» взяли более 40 медалей на международном турнире по каратэ и кобудо

Соревнования в этом году проходили в онлайн режиме
ИГОРЬ ТЮРИН
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Томские спортсмены высоко держат марку регионаТомские спортсмены высоко держат марку регионаФото: из открытых источников
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В этом году за победу на международном онлайн-турнире «Кубок чемпионов» боролись около 400 спортсменов из 50 регионов России, а также из Италии, Израиля, Турции, Украины и других стран. Томскую область на турнире представили 36 спортсменов, занимающихся в спортивном клубе «Арсенал», информирует пресс-служба администрации региона.

– Сегодня мероприятия такого высокого уровня как «Кубок чемпионов» – отличный стимул для спортсменов держать себя в форме, что пригодится после снятия всех ограничений, – отметил президент федерации всестилевого каратэ Томской области Вячеслав Рогозин.

В общей сложности спортсмены из Томской области завоевали на «Кубке чемпионов» 44 медали разного достоинства.

Победителями соревнований стали Вячеслав Рогозин, Руслан Ким, Владислав Рогозин, Андрей Рябышко, Иван Светлов-Ильин, Кристина Пшеничникова, Диана Халимова, Карина Касьянова, Степан Осиненко, Максим Михасев и Александр Кирсанов. Также томичи завоевали серебряные и бронзовые медали, некоторые спортсмены заняли сразу несколько призовых мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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