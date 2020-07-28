Сквер возле Дворца творчества детей и молодежи в Томске полностью преобразится к 1 сентября

28 Июль 2020 2020-07-28T12:46:09+03:00

По улице Вершинина появится современный сквер с парковкой, пандусами, скамейками и живой изгородью. Фото: из открытых источников

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До 1 сентября должны быть завершены все строительно-монтажные работы в сквере по ул. Вершинина, 17. Об этом сегодня заявил мэр Томска Иван Кляйн в ходе выездного совещания в Кировском районе.

Благоустройство площадки возле Дворца творчества детей и молодежи ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщает пресс-служба мэрии, за преображение сквера проголосовали почти 17 тысяч горожан, многие из них – сотрудники, воспитанники и выпускники этого учреждения допобразования. Синтез идей профессиональных архитекторов, проектировщиков, дизайнеров и активных томичей вылился в современный сквер с парковкой, пандусами, удобной лестницей, скамейками и живой изгородью.

Бригады подрядчика уже завершили демонтажные работы, сняли прежнее асфальтовое покрытие и теперь укрепляют подпорную стену и устанавливают бордюры. На прилегающей к Дворцу территории будет увеличено количество парковочных мест, выделена пешеходная зона, модернизировано наружное освещение. Для удобства маломобильных томичей здесь уложат бесшовную тротуарную плитку; кстати, рисунок на ней повторит мозаичное изображение на фасаде.

В 2020 году томский ДТДиМ отмечает 95 лет со дня основания, его посещает порядка 10 тысяч детей. Директор учреждения Татьяна Гришаева выразила уверенность, что обновленный сквер будет пользоваться популярностью среди воспитанников Дворца, его преподавателей и местных жителей. В частности, на площадке можно будет проводить торжественные линейки и праздничные мероприятия на открытом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU