2020-07-28T12:29:42+03:00
Происшествия

Сотрудники МЧС спасли жизнь 86-летней томички, оказавшейся запертой в квартире многоэтажки (видео)

Пожилой женщине стало плохо и она не могла самостоятельно открыть дверь
Алиса Селезнева
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Сотрудники МЧС воспользовались альпинистским снаряжением, чтобы спасти старушку.Сотрудники МЧС воспользовались альпинистским снаряжением, чтобы спасти старушку.Фото: из открытых источников
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В понедельник, 27 июля, спасатели Томской областной поисково-спасательной службы получили очередной вызов: в многоэтажке, на улице Ивана Черных, пожилая женщина упала и не смогла самостоятельно подняться. В экстренные службы обратилась соседка 86-летней женщины.

- Я приготовила обед и решила угостить соседку. Постучала в дверь, а в ответ услышала крики о помощи. Бабушке стало плохо, дверь открыть она не успела – упала прямо в коридоре. Я сразу же позвонила по номеру 112,- - рассказала соседка Тамара Николаевна.

На помощь незамедлительно прибыли спасатели ПСС и врачи.

- Чтобы не выламывать дверь в квартире, было принято решение проникнуть через балкон, тем более он был открыт. Один из спасателей с помощью альпинистского снаряжения спустился на третий этаж и открыл дверь. Далее бабушку передали врачам скорой», - рассказал замначальника ПСС Владлен Кузьменчук.

Вечером того же дня спасателям пришлось вызволять ногу 13-летнего подростка из конструкции самодельной качели.

-Выезжали в Академгородок. Качели самодельные – из двух труб. Нога ребенка провалилась между этих труб, колено застряло. Сначала родители и прохожие пытались разжать трубы самостоятельно с помощью домкрата, но не смогли – вызвали спасателей, - добавил Кузьменчук.

Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

Спуск с крыши,МЧС,Томск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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