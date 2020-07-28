2020-07-28T12:04:11+03:00
Общество

За полгода томские льготники получили бесплатных лекарств на 219 млн рублей

В перечень медикаментов впервые вошли дорогостоящие генно-инженерные препараты
Алиса Селезнева
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Покупка лекарств может сильно ударить по карману.Покупка лекарств может сильно ударить по карману.Фото: из открытых источников
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За шесть месяцев 2020 года жителям Томской области по федеральной программе было выдано лекарств на сумму 219 млн рублей, что на 53 млн рублей больше, чем за этот же период 2019-го. Бесплатные медикаменты получили 14 920 человек, сообщила во вторник пресс- служба областной администрации. Отмечается, что увеличение суммы ассигнований связано с расширением перечня медикаментов и включением в него современных дорогостоящих, в том числе, генно-инженерных препаратов.

- Мы ежегодно призываем томичей, выбравших денежную компенсацию, изменить свое решение и вернуться в программу льготного обеспечения. Размер компенсации — 889 рублей 66 копеек в месяц, и эта сумма, как правило, не возмещает затраты на купленные лекарства. В департамент здравоохранения Томской области ежегодно поступают обращения от тех, кто выбрал деньги вместо лекарств, а затем передумал и готов вновь стать участником программы льготного обеспечения. По действующему закону это невозможно сделать в течение уже наступившего календарного года даже в том случае, если состояние здоровья ухудшилось и требуется дорогостоящая лекарственная терапия, — пояснила председатель комитета организации лекарственного обеспечения облздрава Елена Потягайлова.

Если вместо денежной компенсации, человек принял решение в 2021 году получать бесплатные медикаменты, ему необходимо до 1 октября 2020 года обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства. Если льготник уже пользовался соцпакетом в натуральной форме, обращаться в Пенсионный фонд не надо — льготу продлят автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU

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