За полгода томские льготники получили бесплатных лекарств на 219 млн рублей
За шесть месяцев 2020 года жителям Томской области по федеральной программе было выдано лекарств на сумму 219 млн рублей, что на 53 млн рублей больше, чем за этот же период 2019-го. Бесплатные медикаменты получили 14 920 человек, сообщила во вторник пресс- служба областной администрации. Отмечается, что увеличение суммы ассигнований связано с расширением перечня медикаментов и включением в него современных дорогостоящих, в том числе, генно-инженерных препаратов.
- Мы ежегодно призываем томичей, выбравших денежную компенсацию, изменить свое решение и вернуться в программу льготного обеспечения. Размер компенсации — 889 рублей 66 копеек в месяц, и эта сумма, как правило, не возмещает затраты на купленные лекарства. В департамент здравоохранения Томской области ежегодно поступают обращения от тех, кто выбрал деньги вместо лекарств, а затем передумал и готов вновь стать участником программы льготного обеспечения. По действующему закону это невозможно сделать в течение уже наступившего календарного года даже в том случае, если состояние здоровья ухудшилось и требуется дорогостоящая лекарственная терапия, — пояснила председатель комитета организации лекарственного обеспечения облздрава Елена Потягайлова.
Если вместо денежной компенсации, человек принял решение в 2021 году получать бесплатные медикаменты, ему необходимо до 1 октября 2020 года обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства. Если льготник уже пользовался соцпакетом в натуральной форме, обращаться в Пенсионный фонд не надо — льготу продлят автоматически.
ИСТОЧНИК KP.RU