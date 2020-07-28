Томские школьники начнут учебный год 1 сентября в обычном формате: очно и с линейками

28 Июль 2020 2020-07-28T11:57:41+03:00

Об этом сообщили в Министерстве просвещения России

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В России новый учебный год начнется как обычно: 1 сентября, в очном формате. Дистанционное обучение не планируется, но может остаться дополнением к традиционным урокам, сообщили в Минпросвещения РФ.

– Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам открыть школы 1 сентября и провести линейки. Хочу подчеркнуть – мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения. Мы не планируем вводить дистанционное обучение, – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Также отмечается, что при организации обучения в условиях распространения коронавируса будет использован опыт проведения Единого государственного экзамена и будут учитываться рекомендации Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU