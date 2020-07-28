Сегодня в Городском саду Томска заработали аттракционы

28 Июль 2020 2020-07-28T10:23:22+03:00

При этом администрация Горсада просит соблюдать меры безопасности. Фото: из открытых источников

Они были закрыты в связи угрозой распространения коронавируса

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28 июля, во вторник, заработали аттракционы в томском Горсаду, об этом сообщили его сотрудники.

Теперь кататься на каруселях в Городском саду можно в будни с 11.00, в выходные – с 10.00. Пострелять в тире или пойти на аркадные игры в будни и выходные можно с 12.00. Аттракционы на экстрим-площадке работают с 13.00 с понедельника по пятницу, и с 12.00 по выходным.

Также администрация Горсада просит гостей соблюдать правила безопасности при посещении аттракционов: пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, использовать онлайн-сервис для пополнения расчетных карт сада.

Напомним, ранее в Томской области оперштаб официально разрешил работу музеев, уличных аттракционов и зоопарков. Так, Музей славянской мифологии в Томске открылся сегодня, 28 июля. Областной Краеведческий музей, Томский планетарий, Музей "Точка гравитации" планируют принимать посетителей с 4 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU