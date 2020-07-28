2020-07-28T10:00:53+03:00
Общество

Новая школа в томском селе Корнилово разрешит проблему с местами для учащихся

Ее строительство должно закончиться к концу 2020 года
Алина Пермякова
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До 2025 года в Томской области должно появиться 35 новых школДо 2025 года в Томской области должно появиться 35 новых школФото: из открытых источников
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Строительство новой школы на 200 мест в селе Корнилово Томского района должно завершиться к концу 2020 года. Благодаря новому зданию решится проблема с местами для учеников на ближайшие 5-10 лет, сообщил журналистам замдиректора компании-генподрядчика работ ООО "Спецмонтажстрой" Игорь Синичкин.

– На сегодняшний день у нас на объекте работает 45 человек, работают по четырем секциям. В связи с тем, что сегодня поселок Корнилово расширяется, увеличивается население, старая школа, рассчитанная на 300 мест, не справляется – дети учатся в три смены. Новая школа позволит на 5-10 лет обеспечить местами, – рассказал Игорь Синичкин.

В обязательства генподрядчика входят строительство школы, прилегающей к ней спортплощадки, а также благоустройство территории образовательного учреждения. Отмечается, что у подрядчика были проблемы с заходом на стройку, но сейчас все вопросы решены.

Добавим, что в рамках нацпроекта "Образование" до 2025 года в Томской области должно появиться 35 новых школ (17 из них – в столице региона). Среди них школы на 1100 мест в Томске на улицах Демьяна Бедного, 4, Высоцкого, 14, Крячкова, 3, в микрорайоне Радужном, на проспекте Развития и в поселке Сосновый бор. Школы на 400 мест планируется построить в поселке Просторном, микрорайоне Наука и в микрорайоне Спичфабрика, а на 200 мест – на улице Бирюкова, 22 и в селе Дзержинское на улице Фабричной.

С 2017 года в Томске было построено уже четыре школы на 1100 мест, сегодня также идет строительство школы на 1100 мест в Северном Парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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