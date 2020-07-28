На красной линии: в Томске завершается ремонт доходного дома купца Андреева

28 Июль 2020 2020-07-28T09:26:49+03:00

Здание построено во второй половине XIX века в исторической части Томска. Фото: из открытых источников

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Капитальный ремонт бывшего доходного дома купца Кузьмы Андреева близок к завершению. Полностью объект будет готов к концу августа, сообщает пресс-служба обладминистрации. Реставрацию памятника архитектуры регионального значения по улице Обруб, 4, ведет компания «Альянс Стройбезопасность», имеющая лицензию Министерства культуры России.

Памятник реставрируется за счет Российского госуниверситета правосудия, который выделил на эти цели почти 60,44 млн рублей. Сейчас строители очищают кирпич восточного фасада. Далее предстоит отремонтировать внутренний фасад и установить по периметру здания водосточные трубы.

В ближайшее время с главного (южного) фасада снимут строительные леса. Уже полностью очищены кирпичи, восстановлены и окрашены оконные замки из песчаника, а также установлены стилизованные под дерево окна.

С особыми сложностями мастера столкнулись при очистке кирпичей первого этажа, поскольку на них было несколько слоев краски и штукатурки. С помощью специального оборудования рабочие за несколько раз отмыли кирпичную кладку, а затем покрыли ее гидрофобными растворами, которые защитят поверхность от влаги.

Ход капремонта проинспектировали эксперты комитета по охране объектов культурного наследия Томской области. Как сказано в сообщении, нарушений они не выявили, замечания со стороны технадзора оперативно устраняются подрядчиком.

– В 2019-м мы еженедельно осматривали здание, вместе с подрядчиком обсуждали все сложности и искали пути решения, – отметила председатель комитета Елена Перетягина. – В этом году объект также на особом контроле. Бывший доходный дом имеет большую градостроительную ценность, ведь он формирует красную линию одной из самых старых улиц областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU