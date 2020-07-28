Умер известный томский журналист и писатель Соломон Выгон

28 Июль 2020 2020-07-28T08:44:04+03:00

Он скончался на 83-м году жизни от продолжительной болезни

Изменить размер текста: A A

Томский журналист и писатель Соломон Выгон скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили его коллеги во вторник.

Отмечается, что он умер в больнице из-за сердечной недостаточности и осложнений, связанных с болезнями сердца.

Соломон Выгон родился 6 августа 1937 года. Будучи по образованию инженером-железнодорожником, сначала он работал в многотиражке Томского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта, затем, с 1964 года в газете «Молодой ленинец», с 1970-го – в газете «Красное знамя». Он занимал посты обозревателя, корреспондента-публициста, заведующего отделом, заместителя главного редактора. С 1993 по 2018 работал в областной газете «Аргументы и Факты».

В течение 53-х лет он состоял в Союзе журналистов, был неоднократным победителем конкурса «Акулы пера», учил многих известных томских журналистов и был автором большого количества книг.

Прощание с известным томским журналистом и писателем Соломоном Выгоном пройдет 30 июля в 14.00 в ритуальном салоне на улице Алексея Беленца.

Редакция КП-Томск выражает соболезнования родным и близким Соломона Выгона.

ИСТОЧНИК KP.RU