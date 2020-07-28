Оперштаб: в Северске открываются летние веранды

28 Июль 2020 2020-07-28T07:51:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции разрешил работу летних веранд в Северске, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Напомним, что кафе, оказывающие услуги на на открытом воздухе, в Томске начали открываться с 21 июля. Так, 90 летних веранд областного центра соответствуют установленным оперштабом рекомендациям для работы.

Для сотрудников открытых веранд обязательны: работа в средствах индивидуальной защиты; обработка рук антисептиками для персонала и посетителей; использование одноразового или онлайн-меню; расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метров или расстановка перегородок между столами.

Также за столом могут сидеть не более двух человек, за исключением случаев, когда посетители являются членами одной семьи (до четырех человек). При нарушении установленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу.

О случаях нарушения в организации работы летних веранд можно сообщить с 9 утра до 9 вечера по телефону 8-999-316-02-87, в ночное время – 02 (102 с мобильных телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU