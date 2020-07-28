2020-07-28T07:51:38+03:00
Общество

Оперштаб: в Северске открываются летние веранды

Ранее 90 кафе на открытом воздухе заработали в Томске
Алина Пермякова
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Заведения общепита закрылись в конце марта из-за пандемии.Заведения общепита закрылись в конце марта из-за пандемии.Фото: из открытых источников
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Региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции разрешил работу летних веранд в Северске, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Напомним, что кафе, оказывающие услуги на на открытом воздухе, в Томске начали открываться с 21 июля. Так, 90 летних веранд областного центра соответствуют установленным оперштабом рекомендациям для работы.

Для сотрудников открытых веранд обязательны: работа в средствах индивидуальной защиты; обработка рук антисептиками для персонала и посетителей; использование одноразового или онлайн-меню; расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метров или расстановка перегородок между столами.

Также за столом могут сидеть не более двух человек, за исключением случаев, когда посетители являются членами одной семьи (до четырех человек). При нарушении установленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу.

О случаях нарушения в организации работы летних веранд можно сообщить с 9 утра до 9 вечера по телефону 8-999-316-02-87, в ночное время – 02 (102 с мобильных телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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