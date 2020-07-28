Работающие томичи старше 65 лет могут находиться на больничном по COVID-19 до 9 августа

28 Июль 2020 2020-07-28T08:43:47+03:00

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- Больничный по карантину COVID-19 для работающих жителей Томской области в возрасте 65 лет и старше продлен до 9 августа, - сообщила пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования России. – Такие листки нетрудоспособности оформлялись на периоды с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля, с 12 по 29 мая, с 1 по 11 июня, с 15 по 28 июня, с 29 июня по 12 июля, с 13 по 26 июля. В отличие от предыдущих этапов (по 11 июня), в соответствии с Постановлением Правительства РФ №876 от 18 июня 2020 года на новый больничный труженики 65 лет и старше уходят после соответствующего решения региональных властей.

В фонде уточнили, что порядок оформления и оплаты листков нетрудоспособности остается прежним: больничный лист могут получить все работающие в возрасте 65 лет и старше за исключением тех, кто переведен на дистанционный режим работы, находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, на больничном по другому основанию (заболевание, травма). Для оформления листка нетрудоспособности необходимо сообщить своему работодателю о намерении его получить. Сделать это можно любым способом без личного присутствия: по телефону, через мессенджер или по электронной почте.

Добавим, что томичам не требуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы. Больничные оформляются в виде электронного листка нетрудоспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU