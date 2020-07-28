2020-07-28T08:43:47+03:00
Общество

Работающие томичи старше 65 лет могут находиться на больничном по COVID-19 до 9 августа

Оформлять листок нетрудоспособности нужно через работодателя
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Томичам старше 65 лет не нужно собирать дополнительные документы для продления больничного.Томичам старше 65 лет не нужно собирать дополнительные документы для продления больничного.Фото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

- Больничный по карантину COVID-19 для работающих жителей Томской области в возрасте 65 лет и старше продлен до 9 августа, - сообщила пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования России. – Такие листки нетрудоспособности оформлялись на периоды с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля, с 12 по 29 мая, с 1 по 11 июня, с 15 по 28 июня, с 29 июня по 12 июля, с 13 по 26 июля. В отличие от предыдущих этапов (по 11 июня), в соответствии с Постановлением Правительства РФ №876 от 18 июня 2020 года на новый больничный труженики 65 лет и старше уходят после соответствующего решения региональных властей.

В фонде уточнили, что порядок оформления и оплаты листков нетрудоспособности остается прежним: больничный лист могут получить все работающие в возрасте 65 лет и старше за исключением тех, кто переведен на дистанционный режим работы, находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, на больничном по другому основанию (заболевание, травма). Для оформления листка нетрудоспособности необходимо сообщить своему работодателю о намерении его получить. Сделать это можно любым способом без личного присутствия: по телефону, через мессенджер или по электронной почте.

Добавим, что томичам не требуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы. Больничные оформляются в виде электронного листка нетрудоспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер известный томский журналист и писатель Соломон Выгон
Оперштаб: в Северске открываются летние веранды
Работающие томичи старше 65 лет могут находиться на больничном по COVID-19 до 9 августа
12 квартир из маневренного жилфонда отремонтируют в Томске до конца года
За сбыт 8 граммов «синтетики» томичу грозит 4,5 года колонии строгого режима
Внимание, поиск: пропала 86-летняя женщина, волонтеры просят томичей помочь
В Томской области еще восемь выпускников школ набрали 100 баллов за ЕГЭ
Томская область запускает цифровую платформу технологического проекта «Палеозой»
Томские ученые вместе с коллегами выясняют, как ослабить коронавирус и защитить человечество
В Томской области за неделю 58 жителей «подарили» мошенникам 6 миллионов рублей
С зимой не шутят: губернатор потребовал ускорить ремонт коммуникаций в Томске
Проект томички прошел в четвертьфинал конкурса «Доброволец России – 2020»
Томский роддом и две северных больницы получили больше всего благодарностей в рамках акции «Спасибо доктору!»
В Томске с понедельника ограничено движение по улице Савиных
Коронавирус в Томске: + 54 новых случая заражения
Завтра состоится "прямая линия" по оказанию медицинской помощи томским инвалидам
Сельхозпроизводители Томской области начали собирать урожай
Сохраняйте спокойствие: 28 июля в Томской области протестируют систему экстренного оповещения населения