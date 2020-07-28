2020-07-28T06:28:52+03:00
Недвижимость

12 квартир из маневренного жилфонда отремонтируют в Томске до конца года

На эти цели направлено свыше 1,6 млн рублей
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Ремонт квартир из маневренного фонда в Томске ведется по муниципальной программе.Ремонт квартир из маневренного фонда в Томске ведется по муниципальной программе.Фото: Из открытых источников
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- В Ленинском районе завершается ремонт нескольких квартир маневренного жилого фонда. До конца месяца запланирована приемка четырех из них, расположенных по ул. Смирнова, 27, Карла Маркса, 54, в пер. Светлом, 40 Б и на ул. Первомайской, 65 А. Общая стоимость ремонтных работ по контракту составила 448 тыс. рублей, - сообщила пресс-служба мэрии.

В администрации города уточнили, что в помещениях выполнены штукатурные и малярные работы, заменены или окрашены полы, побелены потолки, на трех объектах установлены пластиковые окна.

Добавим, что в этом году на ремонт объектов маневренного фонда Томска направлено 1,614 млн руб. Всего в 2020-м планируется отремонтировать 12 объектов общей площадью 195,1 кв. м жилплощади. В рамках муниципальной программы также установлен пандус для маломобильных граждан в доме по ул. М. Горького, 48 и запланирован текущий ремонт узла учета тепловой энергии и узла учета теплоснабжения в доме по ул.Лебедева,5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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