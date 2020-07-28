2020-07-28T05:32:55+03:00
Происшествия

За сбыт 8 граммов «синтетики» томичу грозит 4,5 года колонии строгого режима

Незаконные действия он вел с сообщником через Интернет
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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25-летний житель Томска попался во время раскладки наркосредства по тайникам.25-летний житель Томска попался во время раскладки наркосредства по тайникам.Фото: Из открытых источников
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- Кировский районный суд Томска признал 25-летнего томича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, - сообщили в региональной прокуратуре. - Подсудимый договорился с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о незаконном сбыте наркотиков через Интернет. Получив синтетическое наркотическое средство, подсудимый расфасовал его на мелкие дозы и в ноябре 2019 года приступил к раскладке по тайникам в Томске, но был задержан сотрудниками полиции. В ходе оперативно-следственных действий наркотическое средство массой более 8 граммов изъято из незаконного оборота.

В ведомстве добавили, что подсудимый полностью признал свою вину. С учетом высокой степени общественной опасности преступления, гособвинитель настаивал на лишении его свободы. Суд приговорил томича к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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