2020-07-28T04:56:54+03:00
Происшествия

Внимание, поиск: пропала 86-летняя женщина, волонтеры просят томичей помочь

Отряд «Лиза Алерт» опубликовал сообщение на своей странице ВКонтакте
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Галина Дмитриевна ушла и пропала вчера. Волонтеры просят жителей Томска помочь им в ее поисках. Фото с официальной страницы отряда "Лиза Алерт" ВКонтакте.Галина Дмитриевна ушла и пропала вчера. Волонтеры просят жителей Томска помочь им в ее поисках. Фото с официальной страницы отряда "Лиза Алерт" ВКонтакте.
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- Томск, Северск, Орловка! Помогите найти человека! Пропала Андреева (Дегтярева) Галина Дмитриевна, 86 лет, пос. Орловка: 27 июля она ушла в неизвестном направлении, - призывают представители отряда.

Они добавляют, что у пенсионерки возможна потеря памяти и она нуждается в медицинской помощи.

В отряде «Лиза Алерт» назвали приметы пропавшей женщины: рост 160 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, голубые глаза. Была одета в черный халат с белым рисунком, белые колготки с рисунком, синие резиновые сапоги, темно-коричневый платок.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, волонтеры просят звонить по телефону 8 800 700 54 52, или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Внимание, поиск: пропала 86-летняя женщина, волонтеры просят томичей помочь
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