Внимание, поиск: пропала 86-летняя женщина, волонтеры просят томичей помочь
- Томск, Северск, Орловка! Помогите найти человека! Пропала Андреева (Дегтярева) Галина Дмитриевна, 86 лет, пос. Орловка: 27 июля она ушла в неизвестном направлении, - призывают представители отряда.
Они добавляют, что у пенсионерки возможна потеря памяти и она нуждается в медицинской помощи.
В отряде «Лиза Алерт» назвали приметы пропавшей женщины: рост 160 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, голубые глаза. Была одета в черный халат с белым рисунком, белые колготки с рисунком, синие резиновые сапоги, темно-коричневый платок.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, волонтеры просят звонить по телефону 8 800 700 54 52, или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU