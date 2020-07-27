2020-07-27T15:10:05+03:00
Общество

В Томской области еще восемь выпускников школ набрали 100 баллов за ЕГЭ

ИГОРЬ ТЮРИН
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Напряженное время экзаменовНапряженное время экзаменовФото: из открытых источников
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В Томской области стали известны результаты экзаменов по истории и физике. Наивысший балл по истории получили пять человек, по физике – трое.

Максимальное количество баллов по истории набрал один выпускник прошлых лет и четверо выпускников этого года – из асиновской школы № 4, стрежевской гимназии № 1, томской гимназии № 2 и школы № 4. Высокие результаты (от 81 балла) показали 128 участников ЕГЭ по истории (на 2% больше, чем в 2019 году), сообщает пресс-служба администрации области.

По физике на 100 баллов экзамен сдали один выпускник прошлых лет, а также по одному выпускнику из Томского физико-технического лицея и лицея при ТПУ. Причем выпускник лицея при ТПУ, помимо экзамена по физике, на сто баллов сдал русский язык и математику, набрав в общей сумме 300 баллов.

На высокий балл физику в этом году сдал 101 выпускник школ Томской области.

В 2020 году в ЕГЭ по истории приняли участие 785 человек, по физике – 954.

ИСТОЧНИК KP.RU

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