В Томской области еще восемь выпускников школ набрали 100 баллов за ЕГЭ
В Томской области стали известны результаты экзаменов по истории и физике. Наивысший балл по истории получили пять человек, по физике – трое.
Максимальное количество баллов по истории набрал один выпускник прошлых лет и четверо выпускников этого года – из асиновской школы № 4, стрежевской гимназии № 1, томской гимназии № 2 и школы № 4. Высокие результаты (от 81 балла) показали 128 участников ЕГЭ по истории (на 2% больше, чем в 2019 году), сообщает пресс-служба администрации области.
По физике на 100 баллов экзамен сдали один выпускник прошлых лет, а также по одному выпускнику из Томского физико-технического лицея и лицея при ТПУ. Причем выпускник лицея при ТПУ, помимо экзамена по физике, на сто баллов сдал русский язык и математику, набрав в общей сумме 300 баллов.
На высокий балл физику в этом году сдал 101 выпускник школ Томской области.
В 2020 году в ЕГЭ по истории приняли участие 785 человек, по физике – 954.
ИСТОЧНИК KP.RU